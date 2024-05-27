МВД Беларуси начинает декаду кибербезопасности

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Особое внимание - уязвимым категориям населения: пожилым людям и детям. Сотрудники милиции напомнят несовершеннолетним о правилах поведения в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх. Будут посещены и школьные собрания, где педагогам и родителям расскажут о наиболее распространенных правонарушениях подростков в интернете, ответственности за подобные действия.