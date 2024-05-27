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МВД Беларуси начинает декаду кибербезопасности
МВД Беларуси с 27 мая начинает декаду кибербезопасности. На лекциях и семинарах расскажут о видах IT-преступлений, дадут практические советы по защите от злоумышленников, в том числе объяснят, как сохранить средства во время финансовых операций.
Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Особое внимание - уязвимым категориям населения: пожилым людям и детям. Сотрудники милиции напомнят несовершеннолетним о правилах поведения в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх. Будут посещены и школьные собрания, где педагогам и родителям расскажут о наиболее распространенных правонарушениях подростков в интернете, ответственности за подобные действия.
Также в МВД напоминают: полностью удалить цифровые следы в интернете невозможно, а обещанные организаторами преступных схем - безнаказанность и анонимность - всего лишь уловки.
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