МВД Беларуси наградило лучших за освещение деятельности правоохранителей: среди призеров журналист АТН

Мы работаем, и вы работаете круглые сутки. Своевременная подача информации спасет чью-то жизнь, спасет семью. Сегодня это взаимодействие очень актуально, оно налажено на самом высочайшем уровне, мы работаем очень четко. Профессия милиционера и профессия журналиста похожи, потому что и вы, и мы постоянно в теме. Мы обеспечиваем все мероприятия, мы пребываем на государственные мероприятия, мы их делаем безопасными, а вы должны освещать, и здесь у нас одна линия - мы должны сделать это вместе для того, чтобы торжество, законы и правильная подача информации были рядышком.