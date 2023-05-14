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МВД Беларуси наградило лучших за освещение деятельности правоохранителей: среди призеров журналист АТН
Своевременная подача информации может спасти чью-то жизнь или семью, об этом накануне заявил замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк, подводя итоги творческого конкурса МВД. Ведомство награждало лучших журналистов и работников органов внутренних дел за освещение деятельности правоохранителей. Как отметил Дмитрий Корзюк, уже 18 лет министерство организует подобное мероприятие и уровень конкурсных материалов ежегодно растет.
Мы работаем, и вы работаете круглые сутки. Своевременная подача информации спасет чью-то жизнь, спасет семью. Сегодня это взаимодействие очень актуально, оно налажено на самом высочайшем уровне, мы работаем очень четко. Профессия милиционера и профессия журналиста похожи, потому что и вы, и мы постоянно в теме. Мы обеспечиваем все мероприятия, мы пребываем на государственные мероприятия, мы их делаем безопасными, а вы должны освещать, и здесь у нас одна линия - мы должны сделать это вместе для того, чтобы торжество, законы и правильная подача информации были рядышком.
Среди призеров оказался и наш коллега, журналист отдела криминальных новостей Владимир Королев в номинации "Медиа мастер". Программа "Зона Х" ежедневно утром и вечером рассказывает зрителям нашего канала о криминальной хронике и работе правоохранительного блока.
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