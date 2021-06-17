МВД Беларуси пресекло деятельность крупнейшего в стране интернет-магазина по продаже наркотиков

В МВД заявили об успешной спецоперации по ликвидации крупнейшего в Беларуси интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Причастными к бизнесу оказались около 120 человек. Это закладчики и курьеры, кураторы по продажам и администраторы, представители лабораторий и службы безопасности ресурсов, криптовалютчики и обнальщики денег, а также бухгалтер и один из руководителей многомиллионного проекта. И вот сегодня правоохранители рассказали подробности спецоперации. Рассказывает Владимир Королев.

Еще два года назад правоохранители Беларуси вышли на след тщательно законспирированного и хорошо управляемого наркошопа. Магазин занимал первое место по продаже наркотиков, охватывая до 70 % внутреннего рынка страны. Он работал по всей стране. В каждом из городов наркомаркет имел свое название. Так создатели точек скрывали свою обширную географию торговли. Задержание курьеров и закладчиков не спасало положение.

Появляются новые закладчики, появляются новые минеры. Они занимали освободившуюся нишу. Нами были поставлены приоритеты. Упор сделать на руководство, финансовую составляющую. Нам удалось установить тех лиц, которые причастны к финансовым потокам. Александр Высоцкий, замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси



Интернет-магазин по продаже наркотиков охватывал 70 % продаж рынка Беларуси

У преступной организации очень четкая структура: руководители и кураторы; обширный штат сотрудников, отвечающих за администрирование чатов и проверку тайников; операторы и менеджеры по продажам и подбору кадров; оптовые и розничные закладчики. Есть и собственная служба поддержки и безопасности на тот случай, если товар некачественный, сайт не работает или продавец не нашел закладку. Были в штате магазина и дропы - те, кто оформлял на себя банковские и сим-карты, а также криптовалютчики, которые выводили заработок в биткоины, и обнальщики, снимающие деньги по всей стране.

Выйти на топ-менеджмент удалось благодаря аресту 28-летнего белоруса, который являлся одной из ключевых фигур интернет-магазина. В мае были задержаны остальные фигуранты.

В один день в разных городах страны правоохранители провели 44 обыска, в результате которых были задержаны наиболее значимые фигуры интернет-магазина, отвечающие за менеджмент и финансовую составляющую. Это обнальщики, администраторы, люди, отвечающие за безопасность. Среди них и главный бухгалтер торговой точки - женщина находилась в декретном отпуске, работая учительницей в школе.

Данные лица сами контакт с наркотиками не имели. Изъято свыше 240 тысяч долларов, порядка 115 тысяч рублей. Больше 100 карт различных банков и порядка 100 сим-карт, которые преступники использовали для заметания следов своей преступной деятельности. Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси

Задержано 120 фигурантов интернет-магазина по продаже наркотиков

Сейчас уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Всего по нему проходит около 120 человек. Среди задержанных и 17 несовершеннолетних.

Их вербуют все чаще, заманивая большими деньгами. Пик предложений возрастает к лету, когда у школьников и студентов каникулы. Задержанным в зависимости от тяжести наказания грозит до 20 лет лишения свободы.