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МВД Беларуси проводит рейды по выявлению нарушений в сфере автомобильных пассажироперевозок
МВД Беларуси проводит рейды по выявлению нарушений в сфере пассажироперевозок: игнорирование скоростного режима и правил маневрирования, проезд на красный сигнал светофора, передвижение с неисправными световыми приборами и изношенными шинами.
Основное внимание уделяется безопасности. Как пример: милиционеры из Слонима остановили индивидуального предпринимателя, который в салоне своего восьмиместного авто перевозил 14 пассажиров, многие из которых - дети. Установлено, что мужчина работал без договора обязательного страхования, без использования кассового аппарата и платежного терминала.
Большинство из почти 2 тысяч выявленных правонарушений связаны с игнорированием требований ПДД и правил безопасной перевозки пассажиров. За допущенные нарушения законодательства, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, изъято 44 транспортных средства.
Также среди выявленных махинаций - выполнение регулярных рейсов под видом нерегулярного сообщения, нарушение порядка приема оплаты от пассажиров и использования кассового оборудования.
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