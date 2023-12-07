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МВД Беларуси проводит рейды по выявлению нарушений в сфере автомобильных пассажироперевозок

МВД Беларуси проводит рейды по выявлению нарушений в сфере пассажироперевозок: игнорирование скоростного режима и правил маневрирования, проезд на красный сигнал светофора, передвижение с неисправными световыми приборами и изношенными шинами.

Основное внимание уделяется безопасности. Как пример: милиционеры из Слонима остановили индивидуального предпринимателя, который в салоне своего восьмиместного авто перевозил 14 пассажиров, многие из которых - дети. Установлено, что мужчина работал без договора обязательного страхования, без использования кассового аппарата и платежного терминала.

Большинство из почти 2 тысяч выявленных правонарушений связаны с игнорированием требований ПДД и правил безопасной перевозки пассажиров. За допущенные нарушения законодательства, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, изъято 44 транспортных средства.
Артем Ляшкевич, представитель ГУБЭП МВД Беларуси

Также среди выявленных махинаций - выполнение регулярных рейсов под видом нерегулярного сообщения, нарушение порядка приема оплаты от пассажиров и использования кассового оборудования.

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