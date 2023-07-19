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МВД Беларуси: С начала уборочной в сельхозорганизациях выявлено шесть преступлений
Уборочная в Беларуси находится под контролем милиции. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного проведения страды. Задействованы практически все службы ведомства. В первую очередь усилия направлены на выявление правонарушений, сохранности собранного урожая, выявление фактов бесхозяйственности, а также соблюдение работниками трудовой дисциплины.
Особое внимание уделяется исправности сельскохозяйственных машин. Под контролем милиции - вся техника, состоящая на балансе хозяйств, а это более 200 тысяч единиц. С начала уборочной кампании выявлено шесть преступлений. Уголовные дела возбуждены за кражу ГСМ, присвоение крупной суммы денежных средств предприятия, взяточничество. Задокументировано 49 мелких хищений, 86 фактов допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, имеющих неисправность.
С начала уборочной кампании милиция выявила более 50 пьяных работников. Пятеро и вовсе в нетрезвом виде управляли сельхозтехникой. Вскрываются факты захламленности мехдворов мусором, списанными и непригодными к эксплуатации узлами и агрегатами.
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