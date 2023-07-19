МВД Беларуси: С начала уборочной в сельхозорганизациях выявлено шесть преступлений

Особое внимание уделяется исправности сельскохозяйственных машин. Под контролем милиции - вся техника, состоящая на балансе хозяйств, а это более 200 тысяч единиц. С начала уборочной кампании выявлено шесть преступлений. Уголовные дела возбуждены за кражу ГСМ, присвоение крупной суммы денежных средств предприятия, взяточничество. Задокументировано 49 мелких хищений, 86 фактов допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, имеющих неисправность.

Илья Вайтович, представитель ГУБЭП МВД Беларуси