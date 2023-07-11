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МВД Беларуси совместно с полицией Израиля пресекли деятельность группы, причастной к торговле людьми

Задержана международная группа, причастная к торговле людьми. Спецоперация прошла в Тель-Авиве, поддержку оказала и полиция Израиля. В МВД сегодня сообщили, что задержаны организаторы сообщества - четверо израильтян и один россиянин. Среди потерпевших есть граждане Беларуси. Специализировалась команда на сексуальной эксплуатации (работали на территории Израиля). В подпольных офисах и по местам жительства фигурантов обнаружено и изъято порядка 600 тыс. долларов, два автомобиля премиум-класса, мобильные телефоны, планшеты и компьютеры.

Центральным подразделением полиции округа Негев Израиля возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". Санкции предусматривают до 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом Тель-Авива в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста до судебного рассмотрения уголовного дела. С правоохранителями Израиля налажены прямые профессиональные контакты и плодотворное сотрудничество. Создана основа для дальнейшего взаимодействия в сферах борьбы с преступностью и защиты граждан Беларуси от сексуальной эксплуатации.
Виталий Капилевич, замначальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси

Специалисты в сфере нравов нашего МВД не исключают, что доходы от преступного бизнеса намного больше.

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