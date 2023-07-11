МВД Беларуси совместно с полицией Израиля пресекли деятельность группы, причастной к торговле людьми

Центральным подразделением полиции округа Негев Израиля возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". Санкции предусматривают до 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом Тель-Авива в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста до судебного рассмотрения уголовного дела. С правоохранителями Израиля налажены прямые профессиональные контакты и плодотворное сотрудничество. Создана основа для дальнейшего взаимодействия в сферах борьбы с преступностью и защиты граждан Беларуси от сексуальной эксплуатации.

Виталий Капилевич, замначальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси