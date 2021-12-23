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МВД Беларуси в рамках акции "Наши дети" организовало праздник воспитанникам Радошковичского учебно-педагогического комплекса
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