МВД Беларуси включило в перечень причастных к экстремизму еще одно формирование

Группа граждан, объединенных под названием BalaganOff, признана экстремистским формированием в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Соответствующее решение Министерства внутренних дел вступило в силу 18 июля. В этот же день группа граждан была включена в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованный на сайте милицейского ведомства.

Деятельность группы, которая осуществляется в том числе посредством интернет-ресурсов, запрещена на территории Беларуси.