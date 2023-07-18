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МВД Беларуси включило в перечень причастных к экстремизму еще одно формирование
Группа граждан, объединенных под названием BalaganOff, признана экстремистским формированием в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Соответствующее решение Министерства внутренних дел вступило в силу 18 июля. В этот же день группа граждан была включена в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованный на сайте милицейского ведомства.
Деятельность группы, которая осуществляется в том числе посредством интернет-ресурсов, запрещена на территории Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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