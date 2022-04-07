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МВД: более 80 террористических атак на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено за последнее время
Экстремистское формирование BYPOL продолжает открыто призывать белорусов к совершению терактов на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры через так называемый план "Перамога", фактически формируя на территории нашей страны спящие террористические ячейки. Накануне в МВД сообщили о задержании очередных преступников, которые совершили атаки на железной дороге. Cпецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах. Так, в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа задержаны трое жителей Бобруйска, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие.
Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:
При этих задержаниях мы имеем право применять оружие на поражение, что было, собственно, и сделано. Но профессионализм таков, что мало того что не застрелили, так не дали умереть, как в последнем случае. Сейчас этих преступников лечим. Они дойдут до суда. Я думаю, граждане узнают из первых уст, что произошло. Мотив совершения преступления корыстный. Они получили порядка $1000.По данным МВД, за последнее время на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено более 80 террористических атак, которые имеют схожий почерк. По этим фактам уже разбираются следователи. Ход расследования на контроле у Президента.
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