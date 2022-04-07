МВД: более 80 террористических атак на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено за последнее время

При этих задержаниях мы имеем право применять оружие на поражение, что было, собственно, и сделано. Но профессионализм таков, что мало того что не застрелили, так не дали умереть, как в последнем случае. Сейчас этих преступников лечим. Они дойдут до суда. Я думаю, граждане узнают из первых уст, что произошло. Мотив совершения преступления корыстный. Они получили порядка $1000.

Экстремистское формирование BYPOL продолжает открыто призывать белорусов к совершению терактов на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры через так называемый план "Перамога", фактически формируя на территории нашей страны спящие террористические ячейки. Накануне в МВД сообщили о задержании очередных преступников, которые совершили атаки на железной дороге. Cпецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах. Так, в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа задержаны трое жителей Бобруйска, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие.По данным МВД, за последнее время на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено более 80 террористических атак, которые имеют схожий почерк. По этим фактам уже разбираются следователи. Ход расследования на контроле у Президента.