МВД чествует медиков профильного госпиталя

В канун Дня медицинского работника МВД сегодня чествует медиков профильного госпиталя и поликлиники. Министр внутренних дел нашей страны Иван Кубраков, обращаясь к медсестрам и врачам, подчеркнул: "Прошлый год, отмеченный пандемией, стал настоящей проверкой на прочность. И вы ее выдержали. Показали настоящую силу духа".

Они не дрогнули перед трудностями, они лечат не только лекарствами, но и душой. Именно благодаря медработникам спасены многие человеческие жизни. COVID-19 показал, что не существует невыполнимых задач для нашей медицины.

Они не дрогнули перед трудностями, они лечат не только лекарствами, но и душой. Именно благодаря медработникам спасены многие человеческие жизни. COVID-19 показал, что не существует невыполнимых задач для нашей медицины.

Качественная медицина - сегодня по праву один из брендов Беларуси. И это стало возможным благодаря профессионализму каждого, кто работает в сфере здравоохранения. Речь не только о компетенции, но и проявлении лучших человеческих качеств. За это сегодня вся страна говорит медикам спасибо.

