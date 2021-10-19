МВД дополнило список экстремистских организаций

Министерство внутренних дел обновило перечень организаций, формирований и предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Список опубликован на сайте ведомства. Среди них с сегодняшнего дня телеграм-канал и чат "Буслы ляцяць". Ранее экстремистскими формированиями были признаны группы граждан, объединенные интернет-ресурсом "Дзе chat" и инициативой "Рабочы рух". Полный республиканский список экстремистских материалов опубликован на сайте Мининформа. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.