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МВД дополнило список экстремистских организаций

Министерство внутренних дел обновило перечень организаций, формирований и предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Список опубликован на сайте ведомства. Среди них с сегодняшнего дня телеграм-канал и чат "Буслы ляцяць". Ранее экстремистскими формированиями были признаны группы граждан, объединенные интернет-ресурсом "Дзе chat" и инициативой "Рабочы рух". Полный республиканский список экстремистских материалов опубликован на сайте Мининформа. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 12 октября было принято постановление Совмина "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". Документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями.

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