МВД: еженедельно биометрические документы получают около трех тысяч человек

Новые документы - идентификационная карта и биометрический паспорт - 4 месяца как действуют в Беларуси. В МВД говорят, что еженедельно биометрические документы получают около трех тысяч человек, причем активнее других - минчане. Чтобы получить ID-карту и биометрический паспорт гражданина нашей страны, необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции, где сдать отпечатки двух пальцев, сфотографироваться, сформировать электронную версию подписи. И все эти данные затем будут внесены в систему. Но система - это техника, и сейчас при использовании новых документов возникают вопросы - как ими пользоваться или как пересекать границу по биометрическим паспортам?

Предлагаем далее краткий мануал:

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь,

биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь,

биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь,

биометрический проездной документ Республики Беларусь,

проездной документ (конвенция от 28 июля 1951 года),

Конвенция о статусе беженцев, принятая 28 июля 1951 года

Рассказывает Виолетта Соколович.

Паспорт… Каждый гражданин нашей страны, путешествующий, постоянно проживающий за пределами Беларуси, обязан иметь документ независимо от возраста, особенно при пересечении границы. В век высоких технологий использование биометрических документов позволяет ускорить прохождение пограничного контроля. Экономия времени для всех плюс защита от подделок, но и это развитие электронных сервисов как никак.

Но что представляет биометрия? В интегральную микросхему (чип) внесены персональные данные, в том числе фото и отпечатки пальцев владельца документа и информация в соответствии с требованиями Международной организации по гражданской авиации (ICAO). Это для тех, кто будет пользоваться воздушным транспортом:

- паспорт старого образца или биометрический паспорт,

- не старше 10 лет,

- действительный на протяжении как минимум трех месяцев после возвращения из поездки,

- наличие двух чистых страниц для отметок.

Что касается пересечения границы, сейчас можно воспользоваться и паспортом старого образца, и биометрическим. При первом варианте стоит обратить внимание, чтобы документ был действителен, в нем хватало страниц для отметок о пересечении границы. По-прежнему актуальны и требования ЕС к документу - не старше 10 лет и действительный на протяжении как минимум трех месяцев после возвращения из поездки, и наличие двух чистых страниц для отметок.













Кстати, при получении документов нового образца визы в старом паспорте не сгорают. Сам паспорт при замене будет аннулирован, однако он может остаться у владельца. При пересечении границы в таком случае необходимо будет предъявить и биометрический, и старый паспорт с действующей визой.

Факт Преимуществом системы выдачи новых документов является и то, что появилась возможность иметь два биометрических паспорта одновременно.

Например, один можно подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за границу.