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МВД и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики наркомании
МВД и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики наркомании и вовлечения в незаконный оборот наркотиков молодежи. Активная позиция церкви и совместная работа духовенства с милицией в этих вопросах уже принесла свои плоды, отметил Иван Кубраков. Встреча министра внутренних дел и Митрополита Минского и Заславского Вениамина проходила в музее МВД. Руководитель милицейского ведомства сообщил, что общими усилиями в нашей стране удалось избежать глобальных масштабов наркотрагедии.
По словам Митрополита Вениамина, Белорусская православная церковь работает в сфере профилактики наркомании постоянно. Сейчас задача состоит в том, чтобы имеющийся опыт рассмотреть, обобщить, избрать лучшее и в соответствии с этим продолжать работу системно и планово.
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