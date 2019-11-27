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МВД и Мининформ объединили силы в борьбе с наркотиками
Стратегию информационной кампании по освещению проблемы наркомании сегодня подписали министр внутренних дел и министр информации Беларуси. Сотрудничество рассчитано с 2020 года на 5 лет. В документе определены цели, задачи, принципы и основные направления кампании по освещению проблемы наркомании. В частности,формирование негативного отношения в обществе к незаконному обороту и потреблению наркотиков, вовлечение детей и молодежи в антинаркотическое движение, а также привлечение общественности к борьбе против наркотиков.
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