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МВД и СК рассказали подробности убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе
Расследование резонансного убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе в 2016 завершено и направлено в суд. Сегодня МВД и Следственный комитет рассказали подробности громкого преступления. Как стало известно, к убийству причастны Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. Они сейчас отбывают наказание за убийство другого бизнесмена Андрея Косяка. По версии МВД, оба преступления связаны с коммерческой деятельностью погибших и произошли с разницей в полтора месяца.
Владимир Королев продолжит тему.
Два убийства с разницей в полтора месяца - дело рук одних и тех же людей, уверяют следователи
В сентябре 2016 один из бизнесменов Березино Сергей Метельский погиб при весьма странных обстоятельствах. Неизвестный хладнокровно выстрелил ему в шею, поджег автомобиль и скрылся. Огонь уничтожил следы, по которым можно было идентифицировать преступника. На фигурантов вышли после того, как спустя полтора месяца было совершено еще одно убийство - менеджера, который вел бизнес с теми же фирмами, что и погибший Метельский. Тело начальника отдела продаж одной столичной компании Андрея Косяка не найдено до сих пор. Как считает следствие, причина убийства - 50 тысяч долларов, погибший хотел купить дорогую машину. В прошлом году фигуранты получили обвинительные приговоры - 23 и 24 года колонии усиленного режима. Когда у следствия появилось связующее звено - погибший менеджер, к делу подключились бойцы ГУБОП.
Как фигуранты вышли на бизнесмена из Березино - тайна следствия
Не исключено, что след уходит в Россию, где у обоих погибших были свои фирмы и интересы. Вполне возможно, что свет удастся пролить на суде, куда уже направлены материалы уголовного дела.
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