МВД: Информационные ресурсы признаны экстремистскими

Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими, сообщило сегодня Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале. Решение принято судом Железнодорожного района Гомеля, основанием стали материалы проверки ГУБОП. В милиции еще раз подчеркнули, что распространение, в том числе репост информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.