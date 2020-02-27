МВД констатирует рост наркоугрозы извне

По каким направлениям наркоконтроль тесно взаимодействует с IT-сектором? Что такое криптопреступность? И внедрение каких новых подходов в профилактике наркомании и преступлений, связанных с наркотиками, ожидать в ближайшее время? Ответы - в это воскресенье в