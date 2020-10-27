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МВД: Любые оскорбления правоохранителей не останутся без внимания

Служба собственной безопасности МВД установила личности пяти человек, которые, используя различные мессенджеры, отправляли личные сообщения с оскорблениями в адрес сотрудника брестского ОМОНа и его близких. Отправителями оказались жители Витебска, Гродно, Минска и одна женщина из Бреста. И вот как она прокомментировала свои действия.

Все виновные, несмотря на кажущуюся анонимность, будут установлены и привлечены к ответственности: уголовной либо административной. Это еще раз подчеркнули в МВД.

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