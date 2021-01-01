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МВД: На массовых мероприятиях не зафиксировано нарушений
Традиционно в новогоднюю ночь милиция и военнослужащие внутренних войск обеспечивали охрану общественного правопорядка в усиленном режиме. По всей стране прошло более тысячи массовых мероприятий. Несмотря на дождь, самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в столице и областных центрах. В МВД заявили, что в местах проведения массовых мероприятий правонарушений зафиксировано не было.
ГАИ усилила контроль за водителями и пешеходами
В выходные и праздники повышенное внимание будет уделяться мониторингу на дорогах. Экипажи ГАИ отрабатывают наиболее аварийно-опасные участки, в также выявляют бесправников и пьяных водителей.
Следить инспекторы ГАИ будут и за пешеходами. Ведь работа дорожной милиции ориентирована на оказание помощи и обеспечение безопасности движения.
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