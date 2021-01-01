МВД: На массовых мероприятиях не зафиксировано нарушений

Традиционно в новогоднюю ночь милиция и военнослужащие внутренних войск обеспечивали охрану общественного правопорядка в усиленном режиме. По всей стране прошло более тысячи массовых мероприятий. Несмотря на дождь, самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в столице и областных центрах. В МВД заявили, что в местах проведения массовых мероприятий правонарушений зафиксировано не было.

