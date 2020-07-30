В Беларуси в 2020 году выявлено 90 жертв торговли людьми, 20 из них - несовершеннолетние

Торговля людьми в современном виде приобрела форму гуманитарной социальной пандемии. По данным Красного Креста в Беларуси в текущем году выявлено 90 жертв, причем 20 из них - несовершеннолетние. Специалисты из различных министерств, общественных организаций и представители дипкорпуса сошлись во мнении, что важнейшая роль в решении вопроса - работа с подрастающим поколением и его просвещение.