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МВД: Новый год прошел без происшествий
Новый год прошел без происшествий, об этом рассказали в МВД страны. Серьезных правонарушений и преступлений во время празднования не зарегистрировано. Для обеспечения безопасности оперативные службы работали в усиленном режиме.
Праздники в Беларуси продолжаются. Правоохранители обещают обеспечить общественный порядок и в дальнейшем. На усиленный режим несения службы переведены около 10 000 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
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