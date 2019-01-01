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МВД: Новый год прошел без происшествий

Новый год прошел без происшествий, об этом рассказали в МВД страны. Серьезных правонарушений и преступлений во время празднования не зарегистрировано. Для обеспечения безопасности оперативные службы работали в усиленном режиме.

Праздники в Беларуси продолжаются. Правоохранители обещают обеспечить общественный порядок и в дальнейшем. На усиленный режим несения службы переведены около 10 000 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

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