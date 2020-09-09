3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МВД о "мирных" акциях
121 человек задержан, 106 из них водворены в места содержания до рассмотрения правонарушений в суде. МВД опубликовало постфактум по событиям, произошедшим накануне. Как сообщается, 8 сентября по всей Беларуси зафиксировано 10 протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек. В это же время милиция предприняла необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. Основные события вечером в Минске развернулись у Комаровского рынка - порядка 250 граждан проследовали колонной по улице Куйбышева и проспекту Машерова. По информации МВД, "агрессивно настроенные люди, том числе женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву".
В это же время УВД Гомеля распространило интервью с одним из жителей областного центра, который был задержан еще 10 августа во время несанкционированного массового мероприятия. При этом у 20-летнего парня в ходе личного обыска в рюкзаке были обнаружены пакетики с марихуаной весом чуть менее 2 граммов. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного гомельчанина. По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. На акцию, по его признанию, он пришел заработать денег.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Кто создал первый концентрационный лагерь для евреев на территории СССР
Какие действия привели к проигрышу партии Христианских демократов на выборах в Литве
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов