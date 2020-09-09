МВД о "мирных" акциях

121 человек задержан, 106 из них водворены в места содержания до рассмотрения правонарушений в суде. МВД опубликовало постфактум по событиям, произошедшим накануне. Как сообщается, 8 сентября по всей Беларуси зафиксировано 10 протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек. В это же время милиция предприняла необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. Основные события вечером в Минске развернулись у Комаровского рынка - порядка 250 граждан проследовали колонной по улице Куйбышева и проспекту Машерова. По информации МВД, "агрессивно настроенные люди, том числе женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву".



В это же время УВД Гомеля распространило интервью с одним из жителей областного центра, который был задержан еще 10 августа во время несанкционированного массового мероприятия. При этом у 20-летнего парня в ходе личного обыска в рюкзаке были обнаружены пакетики с марихуаной весом чуть менее 2 граммов. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного гомельчанина. По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. На акцию, по его признанию, он пришел заработать денег.



