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МВД о ситуации за минувшие сутки
По информации МВД, прошедшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня, а имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Однако, как отметили в ведомстве, в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий некоторые лица вели себя агрессивно: так, в Витебске телесные повреждения получил сотрудник милиции, камнем поврежден служебный автомобиль. За минувшие сутки было составлено 102 административных протокола. Вместе с тем, cвыше двух тысяч задержанных уже отпущены. Этот процесс продолжается и сейчас.
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