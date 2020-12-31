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МВД обеспечит порядок на новогодние праздники

К слову, в эти праздничные дни органы внутренних дел несут службу в усиленном режиме. Накануне в некоторых телеграм-каналах стала появляться информация о готовящихся беспорядках со стороны радикально настроенных протестующих. В отдельных случаях администраторы открыто призывают поджигать новогодние ели на площадях. Министр внутренних дел заверил, что попытки испортить Новый год будут пресечены, а организаторы провокаций будут задержаны.

ГАИ усилит контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы, также напоминаем любителям фейерверков, что в местах проведения гуляний запрещено использовать пиротехнические изделия.

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