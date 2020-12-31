3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МВД обеспечит порядок на новогодние праздники
К слову, в эти праздничные дни органы внутренних дел несут службу в усиленном режиме. Накануне в некоторых телеграм-каналах стала появляться информация о готовящихся беспорядках со стороны радикально настроенных протестующих. В отдельных случаях администраторы открыто призывают поджигать новогодние ели на площадях. Министр внутренних дел заверил, что попытки испортить Новый год будут пресечены, а организаторы провокаций будут задержаны.
ГАИ усилит контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы, также напоминаем любителям фейерверков, что в местах проведения гуляний запрещено использовать пиротехнические изделия.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера