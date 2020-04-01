МВД опубликовало видео погони за пьяным водителем

Видео погони и задержания пьяного водителя в Гродно опубликовало МВД. Экипажу ГАИ хватило нескольких минут, чтобы остановить подозрительный автомобиль "рено". По состоянию водителя было ясно, почему он проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Медосвидетельствование показало 2 промилле алкоголя.

Водителя привлекут к ответственности за ряд нарушений, в том числе за «пьяный руль». По информации ГАИ, в 2018 году молодой человек два раза уже был лишен прав за создание аварийной обстановки и за то, что оставил место аварии.