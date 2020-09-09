МВД опубликовало видео с очередным "героем" фейка о том, как автозак насмерть сбил человека 9 августа в Минске. На кадрах мужчина хватается за кабину движущегося МАЗа и так едет около 20 метров, пока не падает. В соцсетях поспешили написать, что человек якобы погиб под колесами милицейского грузовика. Но позже выяснилось: 30-летний мужчина жив. В больницу попал пьяным. Медикам рассказал, что его избила милиция. Эту же версию поведал и следователю, а когда предъявили все фото-, видеоматериалы, история поменялась.



Оказалось, "героя" много раз привлекали к административной ответственности - в основном за распитие алкоголя в общественных местах. Сейчас он задержан и проходит по уголовному делу о массовых беспорядках.



