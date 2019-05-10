МВД: Празднование Дня Победы прошло без происшествий

Великий праздник - День Победы - отметила накануне Беларусь. 74 года назад триумфом над фашизмом завершилась самая кровопролитная в мире война. Наша страна потеряла каждого третьего. Поэтому девятый майский день - навсегда особый в истории Беларуси. Торжественные мероприятия и гуляния прошли по всей стране, основные, конечно, в столице. На площади Победы зрителями праздничного концерта и салюта стали десятки тысяч минчан и гостей города. Празднование, как отметили в МВД, прошло спокойно и без происшествий. Традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки: яркое шоу в небе можно было увидеть более чем в 30 городах Беларуси.