3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МВД: Празднование Дня Победы прошло без происшествий
Великий праздник - День Победы - отметила накануне Беларусь. 74 года назад триумфом над фашизмом завершилась самая кровопролитная в мире война. Наша страна потеряла каждого третьего. Поэтому девятый майский день - навсегда особый в истории Беларуси. Торжественные мероприятия и гуляния прошли по всей стране, основные, конечно, в столице. На площади Победы зрителями праздничного концерта и салюта стали десятки тысяч минчан и гостей города. Празднование, как отметили в МВД, прошло спокойно и без происшествий. Традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки: яркое шоу в небе можно было увидеть более чем в 30 городах Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе