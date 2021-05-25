МВД пресекло прохождение техосмотра за взятки

Андрей Жорник, замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома: Так, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД г. Минска задержали 42-летнего жителя Заславля, работника диагностической станции столицы, и его подельника – 65-летнего пенсионера, жителя поселка Ратомка. Установлено, что незадолго до прохождения автомобилем техосмотра мужчина получал от своего подельника листок с госномером автомобиля, который должен был пройти техосмотр. Мужчина закрывал глаза на неисправности автомобилей и выдавал разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Деньги работник станции получал от своего подельника лишь после удачно пройденного техосмотра. Как установили оперативники, подельник находил людей, которым необходимо было пройти техосмотр, и предлагал вознаграждение работнику диагностической станции за благоприятное решение вопроса.