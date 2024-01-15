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МВД: при задержании взяточника одного из ведущих предприятий Минска пришлось применить оружие
Правоохранители применили оружие при задержании взяточника в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Как отметили в ведомстве, сотрудники ГУБОПиК МВД постоянно выявляют и пресекают факты деловой коррупции. Так, оперативники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД совместно с бойцами СОБРа за получение взятки в особо крупном размере задержали должностное лицо одного из ведущих предприятий столицы. Его подельники - отец и двое посредников - также водворены в ИВС.
Оперативники установили, что нечистый на руку руководитель в обмен на контракты с иностранной компанией о поставке комплектующих к электроприборам требовал у зарубежных партнеров внушительные вознаграждения. В ноябре 2023 года он получил 15 тыс. долларов. Еще один транш - в 18 тыс. - долларов пришелся на декабрь.
Но забирать последнее незаконное вознаграждение мужчина не спешил и подбирал удобный момент. Для конспирации он втянул в схему отца, который принимал деньги от посредников. Те в свою очередь были звеньями в передаче взятки от иностранцев.
При задержании на улице Малинина в Минске подозреваемый оказал сопротивление милиционерам и попытался скрыться на личном автомобиле. Для остановки транспортного средства были произведены выстрелы по колесам.
Проведены осмотры по местам жительства фигурантов, изъята большая сумма наличных в разных валютах.
Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.
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