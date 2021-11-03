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МВД признало "Белсат" экстремистским формированием
Группы граждан, объединенных интернет-ресурсом"Белсат", решением МВД признаны экстремистским формированием. Как следствие - запрещена деятельность на территории Беларуси. По сообщению ГУБОП, действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления по уголовной статье, которая, к слову,предусматривает до 7 лет лишения свободы. В это же время подписка на указанные ресурсыявляется основанием для проведенияследственных действий, в том числе обыска и дачи правовой оценки каждому подписчику.
Подробнее с перечнем организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел.
Агентство теленовостей уже делало подробный анализ деятельности компании "Белсат". Почему такая журналистика на самом деле является банальной польской пропагандой, нацеленной исключительно на разжигание ненависти, кем финансируется структура и что заставляет бывших сотрудников признавать контент позорным? Этот, как и другие выпуски программы "Понятная политика", можно посмотреть на сайте Белтелерадиокомпании и ютуб-канале АТН.
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