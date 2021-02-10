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МВД продолжает работу по установлению лиц, оскорблявших милиционеров

Правоохранителями установлен очередной пользователь интернета, оскорбивший одного из руководителей МВД. Фигурант - 42-летний житель Витебска. По информации МВД, он в группе соцсети оставил оскорбительный комментарий в адрес заместителя министра внутренних дел. Со слов задержанного, на негативный пост он решился в состоянии алкогольного опьянения, поддавшись общему негативному настроению в чате.

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