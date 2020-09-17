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МВД продолжает устанавливать личности людей, оскорблявших правоохранителей
Правоохранители установили очередного автора оскорбления в адрес милиционера. Анонимным грубияном, оскорбившим сотрудника милиции, оказался 17-летний студент. Как рассказал сам молодой человек, атаковать правоохранителей подобным образом его воодушевили призывы деструктивно настроенных телеграм-каналов. При осмотре мобильного телефона юноши выявлены иные нелицеприятные сообщения, направленные в адрес должностных лиц страны.
Задержан мужчина, который писал оскорбления милиционеру
Еще один человек, который угрожал насилием в адрес милиционера, был выявлен в Гродно. Им оказался педагог средней школы. По словам мужчины, написать нелицеприятное сочинение в адрес отца одной из своих учениц его также подтолкнули телеграм-каналы.
Ответственность за неуважительное отношение к государственному флагу
В Бобруйске задержаны молодые люди, которые самовольно сняли государственный флаг с типографии. Как пояснили сами задержанные, в национальной символике они увидели трофей и сняли его, чтобы сфотографироваться. Действия парней заметил сторож типографии и сообщил в милицию. Затем мужчина вышел на улицу и отобрал флаг у выпивших дебоширов. Приехавшие правоохранители задержали молодых людей, сейчас их действиям дается правовая оценка.
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