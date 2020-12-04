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МВД продолжает устанавливать личности телеграм-пользователей, оскорбивших милиционеров
Установлена личность жителя Гомельской области, который оскорбил сотрудника органов внутренних дел. Житель Речицы в деструктивном телеграм-канале разместил оскорбительные комментарии в отношении сотрудника ОМОНа.
В Ельске задержан местный житель, призывавший в телеграм-чатах к насилию. На мужчину вышли сотрудники ГУБОП. 36-летний фигурант в деструктивных региональных телеграм-чатах Мозыря и Бобруйска активно пропагандировал конкретные насильственные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Еще один фигурант, который призывал протестующих браться за оружие и не стесняться применять насилие в отношении правоохранительных органов, был задержан в Молодечно.
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