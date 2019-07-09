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МВД сообщило о задержании директора "Пружанского завода радиодеталей"

Мужчина совмещает пост управленца со статусом депутата Брестского областного Совета депутатов. Он подозревается в коррупции. Как рассказали в ГУБОП, топ-менеджер получил в качестве незаконного вознаграждения 1200 долларов от учредителя коммерческой структуры за благоприятное решение определенных вопросов. Сейчас милиция и следователи выясняют все обстоятельства преступной деятельности фигурантов.

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