МВД сообщило о задержании директора "Пружанского завода радиодеталей"

Мужчина совмещает пост управленца со статусом депутата Брестского областного Совета депутатов. Он подозревается в коррупции. Как рассказали в ГУБОП, топ-менеджер получил в качестве незаконного вознаграждения 1200 долларов от учредителя коммерческой структуры за благоприятное решение определенных вопросов. Сейчас милиция и следователи выясняют все обстоятельства преступной деятельности фигурантов.