МВД: Трое мужчин готовили нападение на милицию

МВД Беларуси задержало троих мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей. Главным фигурантом стал 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице. Он через знакомых пытался купить большое количество подшипников, шарики от которых собирался использовать для нападения на милиционеров, приобретал также пиротехнику и дымовые шашки. А уже 13 сентября подыскал себе в качестве компаньонов двоих 21-летних парней. Подельников задержали во время встречи на столичной улице Сердича. В машине мужчины находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников.



В телефоне главного фигуранта нашлись свидетельства его участия в массовых беспорядках: в послевыборные дни мужчина организовывал возведение баррикад в районе метро "Пушкинская", подбадривал правонарушителей, а процессснимал на видео. Известно, что так называемый идейный вдохновитель погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, а по жизни перебивается подработками. Сейчас все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.



