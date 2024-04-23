МВД: в Беларуси будут созданы безопасные и спокойные условия для проведения ВНС

Также в дни форума к обеспечению правопорядка будут привлечены мобильные группы и группы быстрого реагирования. Для непрерывного отслеживания обстановки задействуется республиканская система мониторинга общественной безопасности. Охранять общественный порядок будут более 3 тыс. милиционеров. Личный состав ориентирован на незамедлительное реагирование и пресечение нарушений законодательства о массовых мероприятиях и иных злодеяний.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МВД Беларуси