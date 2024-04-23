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МВД: в Беларуси будут созданы безопасные и спокойные условия для проведения ВНС

Охрану общественного порядка во время VII Всебелорусского народного собрания будут обеспечивать более 3 тыс. милиционеров. С 23 апреля сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы. Для координации работы организованы оперативно-ситуационные штабы. Маршруты передвижения делегатов проработаны и обследованы. Кроме того, милиционеры взяли под охрану места проживания участников форума, а также другие объекты, связанные с ВНС.

Также в дни форума к обеспечению правопорядка будут привлечены мобильные группы и группы быстрого реагирования. Для непрерывного отслеживания обстановки задействуется республиканская система мониторинга общественной безопасности. Охранять общественный порядок будут более 3 тыс. милиционеров. Личный состав ориентирован на незамедлительное реагирование и пресечение нарушений законодательства о массовых мероприятиях и иных злодеяний.
Александр Купченя, начальник ГУОПП МВД Беларуси

В МВД предупредили, что любой информации, которая содержит угрозы безопасности, в том числе в отношении делегатов собрания, будет дана правовая оценка.

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