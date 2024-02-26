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МВД: выборы в Беларуси прошли без нарушений

Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций во время электоральной кампании в Беларуси не допущено. Как отметили в МВД, избирательная кампания в стране прошла спокойно, правопорядок был обеспечен. Под особым контролем находились приграничные районы.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск с 19 февраля несли службу круглосуточно в усиленном варианте. Охрана общественного порядка на каждом избирательном участкестраны была обеспечена.
Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси

И, как известно, милиция во время кампании перешла на усиленный режим работы. Сегодня представители МВД поблагодарили граждан за понимание необходимости соблюдения мер безопасности, культурное поведение и помощь в обеспечении общественного порядка.

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