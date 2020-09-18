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МВД выясняет личность мужчины, распылившего слезоточивый газ в лицо сотрудника милиции
Это произошло накануне вечером возле станции метро "Уручье". Там проходило несанкционированное массовое мероприятие. Собравшиеся проигнорировали требование разойтись. При этом некоторые оказали активное сопротивление правоохранителям. Один из участников акции распылил газ и скрылся в неизвестном направлении. По данному факту проводится проверка. Задержаны и доставлены в РУВД для разбирательства трое активистов.
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