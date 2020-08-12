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МВД: за 2 дня совершено 8 умышленных наездов автомобилями на сотрудников органов внутренних дел

Информация от МВД: за 2минувших дня на сотрудников органов внутренних дел совершено 8 умышленных наездов автомобилями. Прецедент был создан в Минске, и затем волна аналогичных актов прокатилась по стране, в том числе в Жодино и Барановичах.

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