МВД: за деструктивную деятельность задержан замдиректора столичного завода

За деструктивную деятельность задержан замдиректора столичного завода, сообщает МВД. В ходе мониторинга соцсетей милиция нашла сторонника так называемых перемен. 37-летний мужчина разместил на своей странице информацию экстремистского характера, а также сведения о том, что перечислял деньги в организацию, признанную экстремистской.

По месту жительства и работы задержанного проведены осмотры, изъята оргтехника. Сотрудники милиции в online-режиме отслеживают публикуемую в мессенджерах и социальных сетях информацию экстремистского и деструктивного характера и оперативно устанавливают злоумышленников.

По месту жительства и работы задержанного проведены осмотры, изъята оргтехника. Сотрудники милиции в online-режиме отслеживают публикуемую в мессенджерах и социальных сетях информацию экстремистского и деструктивного характера и оперативно устанавливают злоумышленников.

Экстремизм в Беларуси не пройдет. Об этом еще раз напоминают МВД и КГБ. Те, кто разделял взгляды сторонников перемен, кто в 2020 году поддался влиянию и проигнорировал здравый смысл, теперь раскаиваются. И сознают, правда, лишь сейчас, что ответить придется за все свои дела по закону.