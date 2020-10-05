МВД: За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан

По информации МВД, вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. Среди них и те, кто раньше ни в чем противоправном замечен не был. В то же время в агрессивно настроенной толпе легко поддаться на провокации и испортить не только биографию, но и жизнь и себе, и другим. Вот еще несколько кадров так называемых мирных протестов (видео).