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МВД: За незаконную продажу мест в очередях на въезд в Польшу задержаны 10 человек

За организацию незаконной продажи мест в очередях на въезд в Польшу задержаны 10 человек. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что правоохранители совместно с пограничниками и сотрудниками налоговой инспекции ежедневно проводят рейды по выявлению подобных правонарушений. Нелегальный бизнес по продаже мест в очередях на границе появился на фоне закрытия Польшей, Литвой и Латвией практически всех пунктов пропуска. Так называемые предприниматели становятся в очередь, не планируя пересекать границу, а когда их позиция становится выгодной, они ее продают.

Кроме того, возле пункта пропуска "Варшавский мост" сотрудники Госавтоинспекции ведут круглосуточный контроль за соблюдением правил дорожного движения. С начала лета к ответственности привлечены более полутора тысяч нарушителей, включая водителей, велосипедистов и пешеходов.

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