МВД: За незаконную продажу мест в очередях на въезд в Польшу задержаны 10 человек

За организацию незаконной продажи мест в очередях на въезд в Польшу задержаны 10 человек. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.



Сообщается, что правоохранители совместно с пограничниками и сотрудниками налоговой инспекции ежедневно проводят рейды по выявлению подобных правонарушений. Нелегальный бизнес по продаже мест в очередях на границе появился на фоне закрытия Польшей, Литвой и Латвией практически всех пунктов пропуска. Так называемые предприниматели становятся в очередь, не планируя пересекать границу, а когда их позиция становится выгодной, они ее продают.