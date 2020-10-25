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МВД: за участие в несанкционированной акции предусмотрена административная и уголовная ответственность

Сегодня деструктивные телеграм-каналы призывают сторонников оппозиции выйти на очередной воскресный марш-протест. В МВД напоминают: акция - несанкционированная. За участие предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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