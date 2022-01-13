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МВД: за взрыв милицейской машины и киоска задержан экстремист

МВД Беларуси заявило о задержании экстремиста. Сообщается, что мужчина в ночь с 7 на 8 января этого года с использованием самодельного взрывного устройства совершил подрыв служебного автомобиля у здания Центрального РУВД Минска. Уже через несколько дней сыщики вышли на след преступника. Подозреваемым оказался 45-летний безработный минчанин, проживающий неподалеку от места преступления. В ночь с 12 на 13 января злоумышленник снова вооружился взрывчаткой и направился к киоску "Табакерка" по ул. Старовиленский тракт. После подрыва фигурант был задержан. В дальнейшем были получены доказательства противоправной деятельности задержанного. В ходе обысков изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, компоненты и вещества для их изготовления, а также готовая взрывчатка.

Кроме того, установлена причастность задержанного к повреждению киоска "Табакерка" по той же улице и подрыву еще двух СВУ у Центрального РУВД г. Минска 1 января 2022 г. Задержанный дает признательные показания.
Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси

Уголовное дело возбуждено по статье "Акт терроризма, совершенный повторно"

В обоих случаях на местах происшествий работали и следователи. В результате осмотров были обнаружены и изъяты предметы и объекты со следами взрыва, а также видеоматериалы. Был проведен ряд экспертиз. Действия подозреваемого квалифицированы по статье "Акт терроризма, совершенный повторно".

При документировании преступной деятельности подозреваемого в его жилище и подсобных помещениях обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам.
Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску

Правоохранители продолжат противодействие экстремизму и терроризму

МВД Беларуси констатирует сохранение угрозы экстремизма и терроризма в стране, в том числе и со стороны радикалов. Также правоохранители отметили, что и впредь будут оперативно и эффективно противодействовать подобным явлениям.

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