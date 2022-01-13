МВД: за взрыв милицейской машины и киоска задержан экстремист

МВД Беларуси заявило о задержании экстремиста. Сообщается, что мужчина в ночь с 7 на 8 января этого года с использованием самодельного взрывного устройства совершил подрыв служебного автомобиля у здания Центрального РУВД Минска. Уже через несколько дней сыщики вышли на след преступника. Подозреваемым оказался 45-летний безработный минчанин, проживающий неподалеку от места преступления. В ночь с 12 на 13 января злоумышленник снова вооружился взрывчаткой и направился к киоску "Табакерка" по ул. Старовиленский тракт. После подрыва фигурант был задержан. В дальнейшем были получены доказательства противоправной деятельности задержанного. В ходе обысков изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, компоненты и вещества для их изготовления, а также готовая взрывчатка.