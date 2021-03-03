МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта"

За взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта". Речь идет о Барановичском станкостроительном заводе. Что интересно, руководитель предприятия пытался скрыться в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. МВД сообщает, что задержали директора завода и начальника бюро коммерческого отдела во время получения незаконного вознаграждения. Несмотря на то, что топ-менеджер пытался смыть улики, наличные удалось изъять. У подельника сумма оказалась как в российских рублях, так и в долларах.



