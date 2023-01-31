МВД заблокировало более 30 тыс. профилей мошенников на торговой интернет-площадке Беларуси

Как сообщалось ранее, сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников. Злоумышленники входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого правоохранители задержали в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причиненном ущербе и количестве потерпевших, Андрей Ковалев сообщил, что на данный момент известно о нескольких тысячах потерпевших. "Мы проанализировали цифровые следы, которые легли в основу обвинения. Речь идет о преступлениях 2020-2022 годов, и даже более поздних. Потерпевших тысячи, и речь идет не только о гражданах Беларуси, но и наших ближайших соседях. Прежде всего это Россия и страны СНГ. И количество потерпевших растет. Чем больше мы устанавливаем фигурантов, тем больше количество потерпевших", - заявил Андрей Ковалев.

