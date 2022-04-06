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МВД: задержаны террористы, готовившие диверсию на Белорусской железной дороге
Сегодня стало известно, что МВД Беларуси нейтрализованы террористы, которые пытались заложить устройство на железной дороге, чтобы пустить под откос поезд. Милицейское ведомство публикует кадры задержания. Уже известно, что все они работали по заданию своих кураторов из BYPOL.
Троих жителей Бобруйска, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, задержали в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа. Аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов, была взломана и сожжена ими 28 марта. Стоит заметить, что при задержании террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Пришлось применить оружие на поражение. В итоге один из преступников ранен и находится в лечебном учреждении. Другим оказана медпомощь на месте. Уже после в автомобиле подозреваемых были обнаружены радиостанции и специально изготовленное устройство для "схода с рельсов" подвижного состава, что свидетельствует об их намерении совершить очередной теракт.
Мотив совершения преступлений - корыстный
Г
еннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:
В МВД подчеркивают, что есть достоверная оперативная информация о тех, кто намеревается совершить теракты на объектах железнодорожного транспорта. В ближайшее время эти люди будут задержаны. И здесь важно понимать, что действия лиц, замышляющих подобные диверсии на Белорусской железной дороге, будут жестко пресекаться с использованием оружия. От ответственности не уйдет никто!
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