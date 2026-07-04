"Мы, белорусы - мирные люди" - Беларусь отметила День Независимости

Беларусь отметила главную дату в государственном календаре - День Независимости, который символизирует суверенитет и глубокую историческую память народа. Путь суверенной Беларуси был не из легких. В свое время страна стояла на краю пропасти. И как напоминал Президент, тогда в середине 90-х было 2 варианта: или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее, или же погибнуть.

И, пожалуй, главное сегодня - мы идем вперед, тогда как мир вокруг буксует. И развиваем стратегическое партнерство "железных друзей".

О главном празднике, который в очередной раз подтвердил готовность белорусов мирно созидать и надежно защищать свой суверенный курс. Кульминацией стала ежегодная акция "Споем гимн вместе". Тысячи голосов во всех уголках Беларуси слились в единый хор.

"Споем гимн вместе" - это, наверное, одна из самых трогательных традиций Дня Независимости. Слова, которые, нет сомнений, знает абсолютно каждый белорус, где вшиты те ценности, которые на сегодняшний день нужны всему миру. Актуальнее фразы "Мы, белорусы - мирные люди" ни в одной точке планеты придумать невозможно, потому что мир - это то, чего хотят все.

"Хорошо, когда спокойно. Хорошо, когда тихо и уютно на душе. И не только на душе, но на нашей малой родине", - сказала девушка.

"Наши деды воевали за то, чтобы сейчас у нас было мирное небо над головой. Все у нас было хорошо, и этот день очень важен", - считает парень.

"Мы по-другому не умеем, мне кажется, жить. Только так. Только мирно и осознанно и в ладу со всеми", - сказала женщина.

"Все должны объединиться и помнить, что мы независимая Республика Беларусь. Самая лучшая республика на земле", - уверен мужчина.

"А то, что мы сейчас поем гимн, это как раз про единение, про целостность нашей страны, про суверенитет", - сказал молодой человек.

Это и есть главный мотив этого события, как и Дня Независимости - единение белорусского народа. Поет гимн вместе вся страна. На открытых площадках - сотни тысяч человек по всей Беларуси.

Гимн в том виде, в котором мы его все знаем, родился в Беларуси в 2002-м. И учат его слова уже с детского сада.

"На самом деле мы очень много даем детям уже с самого маленького возраста, постоянно разговариваем о Беларуси. Они знают все про Беларусь", - сказала воспитательница.

"Мы делаем все возможное, чтобы этот праздник был не забыт. Чтобы мы все дружно приходили на такие праздники", - сказала педагог.

Минск, Витебск, Гомель, Гродно, Брест - сотни тысяч голосов подхватили строки, знакомые с детства, трогающие душу и вызывающие гордость. Каждый вкладывает в них всю свою любовь к Родине.

"Моя любимая фраза в гимне – "мирные люди", потому что мы живем под мирным небом, у нас все хорошо", - сказала маленькая девочка.

"Мы, белорусы - мирные люди" - это самая важная строка в гимне, потому что мы ни с кем не воюем. Никаких конфликтов, спокойствие и стабильность. Наверное, это самое главное. И мирное небо над головой", - считает молодой отец.

Еще одна традиция - поют гимн в 22:55 (ровно за 5 минут до салюта). Это кульминация всего Дня Независимости.

Для детей в праздновании Дня Независимости срабатывает та самая преемственность поколений, о которой мы так много говорим. Может быть, в 6 лет непонятны все смыслы и цена белорусской независимости, но на всю жизнь остается ощущение праздника, счастья и хорошего настроения родителей, друзей, семьи. C этого и начинается понимание, почему суверенитет - это так важно.

В мировом масштабе сказать о том, что на планете спокойно, сложно. Хотя, казалось бы, к этому должно стремиться человечество. Мы не задумываемся, сколько стоит эта независимость в Беларуси, но очевидно, что это дается непросто. В первую очередь тем, кого мы не видим каждый день и кто этот суверенитет охраняет. Именно поэтому от нации сегодня важно понимание, что это дорого и есть не у всех. Для того чтобы сохранить, всем нам нужно смотреть в одном направлении.

"Наша Беларусь самая красивая, самая дружелюбная и самая лучшая страна в мире. Мы гордимся спортсменами, образованием, наукой", - считает женщина.

"Передаю привет всем белорусам из Москвы, - сказал мужчина. - Мне хочется пожелать процветания, чтобы еще больше, еще краше становился город и страна, потому что страна этого заслуживает. Она на самом деле дышит полной грудью".

"Сами сербы, тоже славянская кровь во мне течет. Всего хорошего. Вы прекрасный народ. Счастья, любви, крепкого здоровья всем, мирного неба над головой", - пожелал иностранец.

"Независимость для нас - это в первую очередь, наверное, мирное небо, надежность, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что есть тот, кто тебя поддержит", - отметила женщина.

"Независимость - это быть хозяином своей судьбы. Это важно для каждого человека - решать свою судьбу самостоятельно. А что касается страны, всего нашего общества, идти в одном направлении, которое понятно для всех", - поделился мыслями молодой человек.

"Только вместе мы сможем преодолеть все преграды и достигать новых вершин", - уверена девушка.

И это, пожалуй, главное - белорусы любят свой родной дом. Белорусы активно делятся праздником в социальных сетях.