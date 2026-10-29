"Мост через темноту": покажем четыре истории-исповеди родителей и выживших подростков

Слышать своих детей, жить их проблемами, и в любой ситуации - быть рядом. Детский суицид будоражит умы белорусов. На вопрос "Почему?" нет однозначного ответа.

Психологи разработали индикаторы эмоционального поведения детей. Есть даже чек-листы, по которым можно понять, что пора принимать меры.

29 октября в эфире "Первого информационного" смотрите фильм "Мост через темноту", в котором авторы собрали четыре истории-исповеди родителей и выживших подростков.