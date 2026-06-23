"Мы должны объединиться против этой новой угрозы" - как кризис капитализма возрождает фашизм

Руководитель итальянского Комитета солидарности с Беларусью Маттео Педжо в "Актуальном интервью" заявил, что в современном мире существует угроза неонацизма и фашизма, и главная причина этого - глубокий кризис западного капитализма.

По его словам, угроза неонацизма сегодня, к сожалению, есть. "Но нет такой силы, которая была у антифашистского движения тогда, во время Великой Отечественной войны. К сожалению, мощного единства Советского Союза больше нет. Поэтому мы должны быть в два раза более внимательны к возрождению этих сил", - отметил Маттео Педжо.

Он подчеркнул, что противостоять новой угрозе можно только через широкое международное объединение. "И мы должны объединиться всем миром, чтобы вместе построить антифашистский интернационал. Сегодня мы должны объединиться против этой новой угрозы и вспомнить, что, к сожалению, они понимают только язык силы. Я думаю, времени для дипломатии или мягких решений уже нет, потому что они понимают только наше единство, нашу силу и наше сопротивление", - сказал руководитель комитета.

Как отметил он, исторически фашизм поддерживался крупным капиталом, и сегодня ситуация повторяется: "Как это было в 1920-х и 1930-х годах, кто был заинтересован во вступлении в фашистские и нацистские режимы? Это был большой капитал. Тогда англосаксонские банки, Rheinmetall и другие большие компании поддержали рождение фашизма".

quote А сегодня возрождение фашизма поддерживают те же силы, которые находятся в кризисе. Сейчас западный капитализм в очень глубоком кризисе. Маттео Педжо

Он считает, что возрождение фашистских идей используется для решения как внутренних, так и внешних задач. "Поэтому они используют фашизм для социального контроля внутри и для империалистических целей за рубежом. Они хотят разграбить и уничтожить Беларусь и Россию, чтобы взять ресурсов. И для этого нужна милитаризация", - заявил Маттео Педжо.

В заключение он призвал к объединению против этой угрозы: "Нам надо объединиться: России, Беларуси, Италии, народу Европы - против этого возрождения сил, нам надо вместе с многополярным миром бороться для более справедливого мирового порядка, для более справедливого общества".

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